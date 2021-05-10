Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Sorusu merak ediliyor. Tutulacak 30 günlük orucun ardından İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle 2021 Ramazan Bayramı tarihi araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşayacak. Peki 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet 2021 dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. 13 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hafta sonları ile beraber Ramazan bayramı tatili 9 gün olarak uygulanacak. Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2021

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ

1

R.AHİR

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

82'NCİ İL! Son dakika! Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapılaşma korkunç!
GÜNDEMSisdağı Yaylası 82'inci il olarak anılmaya başlandı
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ 10 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri (10 Mayıs)
DÜŞÜŞ BAŞLADI! Son dakika: Yağışların ardından barajlarda son durum!
GÜNDEMYağışların ardından barajlarda son durum!
Aşı sırası kimde, kaç yaşta? AŞI SIRASI ÖĞRENME: Covid-19 aşı sırası sorgulama SMS ve e-Nabız ekranı ve aşı takvimi
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
Son dakika: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU: 10 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler (10 Mayıs)
AŞI RANDEVU AL! Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Son dakika: Samsun'daki dehşet davası ertelendi
GÜNDEMSamsun'daki dehşet davası ertelendi
Mart 2021 iş gücü istatistikleri
GÜNDEMMart 2021 iş gücü istatistikleri
Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? E-nabız Koronavirüs test sonucu öğrenme sistemi
GÜNDEMCovid-19 test sonucu öğrenme
Sadık Han kimdir ve nereleri? KAZANDI! Sadık Han Londra Belediye Başkanı oldu
GÜNDEMLondra'da zafer yine Sadık Han'ın