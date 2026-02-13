Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2026? Emekli bayram ikramiyesi 5 bin TL olacak mı?

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Masada hangi ihtimaller var?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli bu sene kaç TL ikramiye alacağını merak ediyor. Hükümet çalışmalarına devam ederken, masadaki en güçlü ihtimalin yüzde 25'lik bir artış olduğu ifade ediliyor. Şubat ayı içerisinde netleşecek rakamın hazineye maliyetinin 35 milyar TL olması bekleniyor. Peki, 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:23 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:23
        1

        Emekli bayram ikramiyesine dair hükümetin çalışmaları sürüyor. Geçen sene 4 bin TL olarak ödenen tutarın bu yıl yüzde 25 artması bekleniyor ancak daha üst bir rakamın zayıf bir ihtimal olduğu da belirtiliyor. Peki, 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.

        Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.

        İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.

        3

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 6 BİN TL OLUR MU?

        Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.

        4

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

        5

        ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?

        Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.

        6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
