Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz olur mu sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bayram öncesinde konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kapsamda Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile; İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı netlik kazandı. Peki, "Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak, bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...