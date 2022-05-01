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Haberler Gündem Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Hastaneler ve sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu?
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Hastaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu?

Arefe gününde "Hastaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı?" sorusu yanıtını arıyor. Sağlık sorunu sebebiyle sağlık ocağı ve hastanelere gidecek olan vatandaşlar "Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? sorusunu araştırıyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 2022 Hastaneler ve sağlık ocakları bayramda çalışıyor mu?

2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan Ramazan Bayramı heyecan ile bekleniyor. Ülke genelinde sağlık ocağı ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediliyor. Arefe gününün ardından başlayacak olan Ramazan Bayramı birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olurken, hastaneler ve sağlık ocakları hizmet veriyor mu gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Peki Hastaneler, sağlık ocakları bayramda açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Diğer kamu kuruluşları gibi Hastaneler ve sağlık ocakları da Ramazan Bayramı kapsamında çalışmayacak. Ancak acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

2, 3, 4 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

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