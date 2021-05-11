Vaka sayılarını hızla düşürmek adına alınan kararlar doğrultusunda Türkiye'nin her bölgesinde 29 Nisan'dan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşların gündeminde Ramazan Bayramı kısıtlamaları var. Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kimler muaf? İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı kısıtlamalarından muaf olanları açıkladı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre şehit aileleri, Arefe ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm Şehit Mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.



Şehit Aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.



Vali ve Kaymakamların koordinasyonunda İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri veya Jandarma Komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan Şehit Ailelerimiz ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda Şehit Ailelerimizin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.



Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için Valilik/Kaymakamlıklar tarafından İl/İlçe Müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.



Şehit Ailelerimizin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için Vali ve Kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.