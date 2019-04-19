Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu. Milyonlarca vatandaş bu haberin ardından 2019 yılında Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte bitecek? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

2019 yılında Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran günü sona erecek. Dünyada ve ülkemizde milyonlarca Müslüman 6 Mayıs-3 Haziran 2019 tarihleri arasında oruç ibadetlerini eda edecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi 3 Haziran 2019 tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan bayramını birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI YAZISI

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazı gönderildi. Yazıda; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”