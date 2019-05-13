Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Ramazan ayına sayılı günler kala bayram tatilinin kaç gün olacağını kamuoyuna duyurdu. İşte 2019 Ramazan Bayramı ile ilgili detaylar...



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi başlayacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.



İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2019 Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Pazar günü. (Kadir gecesi Ramazan ayının son gününden birinde yer almaktadır. Tahmini gündür.)

3 Haziran 2019 Perşembe günü (Ramazan) arefe günüdür.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih şöyle;

Arefe Günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

1. Günü 11 Ağustos 2019 Pazar

2. Günü 12 Ağustos 2019 Pazartesi

3. Günü 13 Ağustos 2019 Salı

4. Günü 14 Ağustos 2019 Çarşamba