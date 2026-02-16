Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Ramazan ayının bitmesinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı, ülkemizde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olarak sayılması sebebiyle vatandaşlar, şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Bu yıl Mart ayında gerçekleşecek Ramazan Bayramı, ikinci ara tatil ile birleşecek. Bu kapsamda “2026 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...