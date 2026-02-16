Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
2026 yılının Ramazan ayına az bir süre kala bayram tatili tarihi gündemdeki yerini koruyor. On bir ayın sultanı Ramazan, Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da beraberinde getiriyor. Bu yıl Mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, ara tatil ile birleşecek mi? İşte tüm detaylar...
Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. Ramazan ayının bitmesinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı, ülkemizde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olarak sayılması sebebiyle vatandaşlar, şimdiden tatil planı yapmaya başladı. Bu yıl Mart ayında gerçekleşecek Ramazan Bayramı, ikinci ara tatil ile birleşecek. Bu kapsamda “2026 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak, 19 Mart tarihinde sona erecek. Buna göre dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 3 gün idrak edilecek. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
RAMAZAN BAYRAMI İKİNCİ ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK Mİ?
MEB takvimine göre okullarda ikinci dönemin ara tatili, 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Buna göre Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.