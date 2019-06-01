Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu yıl Ramazan-ı şerif ayının 29 sürecek olması bayram tatili tarihini de merak ettiriyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Ramazan Bayramı tatili ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak.