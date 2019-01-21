2019 Ramazan ve Kurban Bayramı 2019 yılına yeni girdiğimiz bu günlerde araştırılıyor. Geçtiğimiz sene dini bayramlarda uzun tatiller yapma fırsatı yakalayanlar, bu sene de Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Merakla araştırılan bir diğer konu ise İslam'ın en önemli ibadetleri arasında yer alan Ramazan orucunun ne zaman tutulmaya başlanacağı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ile "oruç ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...

ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak. İlk iftar 6 Mayıs akşam ezanının okunmasıyla yapılacak. Ramazan ayı 3 Haziran'da arefe günü ile sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

2019 Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

2019 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ