Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Ramazan İmsakiyesi 2020: İlk oruç ne zaman açılacak? İşte il il imsakiye saatleri

Ramazan imsakiyesi, 2020 Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala merak ediliyor. İmsak vaktinde niyet edilecek ve Ramazan ayının ilk sahuruyla birlikte oruçlar tutulmaya başlanacak. Peki İlk oruç ne zaman açılacak? İşte 2020 Diyanet il il imsakiye saatleri...

Ramazan İmsakiyesi 2020

Ramazan imsakiyesi, her il için değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. 2020 Ramazan ayında ilk oruçlar önümüzdeki hafta tutulmaya başlanacak. İşte 2020 Diyanet il il imsakiye saatleri...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020!

Her ilde güneşin doğuş ve batış saatlerine göre değişiklik gösteren Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Sinop'ta, en kısa oruç ise Hatay'da tutulacak. Ramazanın ilk gününün ilk iftar Hakkari'de, son iftarı ise Edirne'de açılacak. Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak. Diyanet'in Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme!
GÜNDEMHafta sonu ulaşımında yeni düzenleme!
Son dakika haberler... Gezi teknesinde korkutan yangın!
GÜNDEMGezi teknesinde korkutan yangın!
Son dakika haberler... Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş!
GÜNDEMGamze Pala cinayetinde yeni ayrıntı!
Malatya'da bir mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı
GÜNDEMMalatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Son dakika haberler! Bilim Kurulu da uyarmıştı! Boş arazide şoke eden görüntü!
GÜNDEMUyarılara rağmen şoke eden görüntü!
Ankara'da alacak verecek tartışması cinayetle bitti
GÜNDEMAlacak verecek tartışmasında cinayet!
Son dakika Corona virüs flaş açıklama... "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! - Haberler
GÜNDEM"Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Charlie Chaplin'in 131. doğum günü! Charlie Chaplin (Şarlo) kimdir? İşte Charlie Chaplin kısaca hayatı
GÜNDEMCharlie Chaplin'in 131. doğum günü kutlanıyor
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki "23 Nisan" programını videolu mesajla açıkladı
GÜNDEMŞentop'tan 23 Nisan daveti
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı
GÜNDEMTurgut Özal kabri başında anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X