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Ramazan kısıtlamaları neler olacak? Ramazan'da nereler açık ya da kapalı?

Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kaldı. Bu gece islam alemi Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacak ve oruç için niyet edecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'da koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Peki, Ramazan kısıtlamaları neler olacak? Ramazan'da nereler açık ya da kapalı? İşte detaylar...

Ramazan kısıtlamaları neler olacak? Ramazan'da nereler açık ya da kapalı?

Ramazan kısıtlamaları neler olacak? sorusu tüm Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Ramazan ayında vaka sayılarındaki artış nedeniyle Bilim Kurulu kararları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Peki Ramazan'da nereler açık ya da kapalı? İşte merak edilen soruların cevabı...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak.

Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

KAFE RESTORANLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.

Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

TOPLU İFTAR VE SAHUR YASAK OLACAK

Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.

DİYANET'TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Dünya genelinde yaşanan salgının tehlikesinin ve vaka ile vefat sayılarının artmaya devam ettiğine vurgu yapan Ali Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli."

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