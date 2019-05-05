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Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan

Giriş: 05.05.2019 - 20:20 | Güncelleme:  

Ramazan ayı geldi çattı! Tüm İslam dünyasında bu gece yapılacak sahurun ardından başlayacak Ramazan ayının heyecanı var. İşte 11 Ayın sultanı olarak bilinen bu ay için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en iyi, en özel, resimli Ramazan mesajları

  • 1Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    Ramazan mesajları, 2019 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Tüm İslam dünyası Ramazan ayını coşkuyla karşılarken, sevdiklerinden uzakta olanlar bu önemli ayı gönderecekleri özel mesajlarla kutlayacak. Ramazan ayına özel en anlamlı mesajlar haberimizde... 

    RAMAZAN MESAJLARI (KISA - RESİMLİ)

    - Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun...

  • 2Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...

  • 3Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya Ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun..

     

  • 4Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

     

  • 5Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için...

  • 6Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...

     

  • 7Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Mübarek Ramazan ayına has RAHMET BEREKET VE MAĞFIRET ile hemhal olman dileklerimle...

     

  • 8Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...

     

  • 9Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    "Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

     

  • 10Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

     

  • 11Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

     

  • 12Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar her şey..." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...

     

  • 13Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - "Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

     

  • 14Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.

     

  • 15Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.

     

  • 16Ramazan mesajları 2019: En güzel, anlamlı resimli Ramazan mesajları ile sevdiklerinize hayır duaları yollayın! Hoşgeldin ya şehri Ramazan
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    - Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir baslangıca vesile olmasını dilerim...

    - Sema kapılarının açık oldugu bu ayda heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı ramazanlar.

     

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