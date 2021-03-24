11 ayın sultanı Ramazan ayı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl da Ramazan ayı için haftalar öncesinde hazırlıklara başlayan İslam alemi, şimdiden Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? İşte 2021 Ramazan başlangıç tarihi...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN??

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi