Ramazan başlangıcı ne zaman 2020 sorusu ilk oruç için geri sayım başlarken araştırılıyor. 11 oyun sultanı olarak bilenen Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar ilk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olacağı merak ediyor. İşte 2020 Ramazan ayı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2020 dini günler takviminde Ramazan Bayramı'nın 24 Mayıs tarihinde başlayıp 26 Mayıs tarihinde son bulacağı belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı ise 31 Temmuz Cuma - 3 Ağustos Pazartesi 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bayram tatillerinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde ise henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

DİYANET İŞLERİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020