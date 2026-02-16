Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2026 Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur, iftar ve teravih saatleri
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl on bir ayın sultanı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ayda farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan İmsakiyesi 2026 ile ''İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. 81 ilin sahur, iftar ve teravih vakitlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur, iftar ve teravih saatleri...
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım devam ediyor. İslam alemi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, oruç ibadetinin farz kılındığı ve manevi anlamda müminlerin Allah’a yakınlaşma fırsatı bulduğu bu mübarek ay için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan ayı başlangıç günü sabahında Müslümanlar, sahura kalkarak ilk oruçlarını tutacak ve akşamında ise ilk iftar sofrasına oturacak. 2026 Ramazan İmsakiyesi ile 81 ilin sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu. Peki, ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi 2026 ile Ankara, İzmir, İstanbul ve il il sahur, iftar ve teravih vakitleri...
2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.
Takvime göre bu yıl Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
2026 RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?
18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.
2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?
İlk iftar, 19 Şubat Perşembe günü yapılacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan’ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR, İFTAR VE TERAVİH SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat Perşembe günü) Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:
İstanbul
Sahur: 06.22
İftar: 18.49
Teravih: 20.09
Ankara
Sahur: 06.06
İftar: 18.35
Teravih: 19.54
İzmir
Sahur: 06.28
İftar: 19.00
Teravih: 20.16
2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYIMLANDI
İftar, sahur ve imsak vakitleri ile teravih namazı saatleri gibi bilgileri içeren 2026 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilin güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
19 Mart Perşembe: Arefe günü
20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün