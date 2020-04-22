Ramazan pidesi fiyatları 2020 nedir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayının başlaması ile fırınlar ramazan pideleri ile dolacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ramazan pide fiyatları belli oldu. İşte, gramajına göre ramazan pidesi fiyatları

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2020 İSTANBUL

300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR

Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar.



VALİ YERLİKAYA'DAN PİDE FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, “Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını ifade etti.