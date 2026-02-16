Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan’da okullar tatil mi? 2026 Ramazan ayında okullar kaç gün tatil olacak? Eğitim Haberleri

        Ramazan'da okullar tatil mi? 2026 Ramazan ayında okullar kaç gün tatil olacak?

        2026 yılında Ramazan ayının 19 Şubat'ta başlayacak olması, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Toplam 29 gün sürecek olan bu mübarek ayda, "Ramazan'da okullar tatil mi?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, okulların Ramazan ayında hangi günlerde tatil olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 2026 Ramazan ayında okulların tatil olduğu günlere dair merak edilen detaylar…

        Giriş: 16.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 16.02.2026 - 13:35
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılına ait akademik takvim doğrultusunda planlanan tatiller sırayla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ilk ara tatil ile yarıyıl tatili geride kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okulların bu dönemde tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Böylelikle “2026 Ramazan’da okullar tatil mi, hangi günlerde okullar kapalı olacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konuya dair ayrıntılar...

        2

        RAMAZAN AYINDA OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Ramazan ayında okulların tatil durumu merak edilirken, bu döneme ikinci ara tatilin denk geldiği görülüyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci ara tatil, Ramazan ayının son haftasında uygulanacak.

        Buna göre 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bu takvimle birlikte öğrenciler, Ramazan ayının son haftasında okullara ara vermiş olacak.

        2. Ara tatilin sonrasında okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü açılacak.

        4
