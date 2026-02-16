2025-2026 eğitim öğretim yılına ait akademik takvim doğrultusunda planlanan tatiller sırayla hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ilk ara tatil ile yarıyıl tatili geride kaldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okulların bu dönemde tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Böylelikle “2026 Ramazan’da okullar tatil mi, hangi günlerde okullar kapalı olacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konuya dair ayrıntılar...