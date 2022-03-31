Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç Ramazandan bir gün önce oruç tutulur mu? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?
ABONE OL

Ramazandan bir gün önce oruç tutulur mu? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?

Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş sürüyor.Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala "Ramazandan bir gün önce oruç tutulur mu?" "Ramazandan bir gün önce oruç tutulur mu?" soruları araştırılıyor. İşte Diyanet tarafından yapılan oruç açıklaması...

Ramazandan bir gün önce oruç tutulur mu? Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlıyor. 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruçlar tutulacak ve iftarlar açılacak. Bazı vatandaşlar ise Ramazan öncesinde oruç tutmak istiyor. Peki, Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? İşte Diyanet tarafından yapılan o açıklama...

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur.

Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem mi oldu? 31 Mart nerede deprem oldu? Son dakika: AFAD ve KANDİLLİ son depremler listesi
GÜNDEM AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Ramazandan önce alkol alınırsa oruç tutulur mu? Ramazan öncesi alkol alan kişi oruç tutabilir mi?
GÜNDEM Ramazandan önce alkol alınırsa oruç tutulur mu?
Hakkari'de Eren Kış-32 operasyonu başlatıldı
GÜNDEM Hakkari'de büyük operasyon!
Yangın faciası! Köylüleri köpek kurtardı
GÜNDEM Yangın faciası! Köylüleri köpek kurtardı
Pandemi milyarderlerin servetini besledi
GÜNDEM Pandemi milyarderlerin servetini besledi
Son dakika: Aile katliamıyla ilgili korkunç açıklama!
GÜNDEM Aile katliamıyla ilgili korkunç açıklama!
Yolda yürürken ayağına demir saplandı
GÜNDEM Yolda yürürken ayağına demir saplandı
Belarus'ta yakalanan PKK'lıya ceza
GÜNDEM Belarus'ta yakalanan PKK'lıya 3 kez müebbet
Ne zaman, hangi gün oruç tutacağız? 2 Nisan 2022 Cumartesi oruç muyuz?
GÜNDEM Ne zaman, hangi gün oruç tutacağız?
E Okul VBS giriş sayfası: MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile yazılı tarihleri, sınav sonuçları ve not görüntüleme 2022
GÜNDEM E Okul VBS öğrenci giriş ekranı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.