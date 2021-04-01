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Ramo 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Ramo fragman izle

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Doğu'nun tuzağa düştüğü aksiyon dolu tanıtımda Ramo, yardım etmek için hemen harekete geçiyor. "Ramo, Doğu'yu kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merak konusu oluyor.

Ramo 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Ramo fragman izle

Ramo dizisinin 38. yeni bölümünde; Silahtar’a ulaşabilmek için Bulgaristan’da kurduğu oyunu ters giden Ramo, hiçbir gücünün olmadığı bir ülkede bir yandan Silahtar’a ulaşmaya çalışırken diğer yandan Doğu’yu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Onu kurtarmak için yaptıklarının bedeli düşündüğünden daha ağır olacaktır.


RAMO 38. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN


RAMO 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO’DA NELER OLACAK?

En beklemediği anda Doğu’nun annesiyle ilgili bilgiye ulaşan Sibel, bu sırrı koruyabilmek için harekete geçer. Hasan ise Afet’i kaybetmemek için uğraşmaktadır. Sarraf’ın ölümünü kullanarak Serdengeçtilerin en tepedeki kişiye ulaşmayı hedefleyen Şerif’in attığı beklenmedik adımlar Ramo’yu büyük bir tehlikenin eşiğine getirir.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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