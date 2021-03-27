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Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 37. bölüm full izle tek parça

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 37. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen diziye bu akşam Ramo'nun kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlaması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 37. bölüm full izle tek parça

Ramo dizisi 37. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

RAMO 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

RAMO 36. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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