Show TV'nin beğenilen dizisi Ramo her cuma akşamı yayınlanıyor. Başarılı kadrosuyla dikkat çeken Ramo dizisinin konusu ne? Ramo nerede çekiliyor? İşte Ramo çekim yapılan mekanlar ve semtler...

RAMO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ramo'nun önce Adana'da başlayan çekimleri, şimdi İstanbul'da devam ediyor.

Ramo 1. sezonda hikayenin Adana’da başlaması ile Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sepici mahallesinde ve Hürriyet mahallesinde çekilmiştir. Dizide Taşkapı mahallesi olarak geçen mahalle aslında Seyhan ilçesindeki Hürriyet mahallesidir.

Ramo Adana ili Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çekilmektedir. 1. Sezonda Adana’da çekilen dizi 2. sezonda hikayenin İstanbul’a taşınması ile İstanbul’un farklı ilçelerinde çekilmeye devam etmektedir.

RAMO DİZİSİ KONUSU

Ramo'nun konusu "Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmalar" şeklinde özetlenebilir. Ramo'nun oyuncu kadrosu haberimizde...