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Ramo'nun yeni sezon çekimleri başladı!

Ramo'nun heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı. Ramo'nun yeni sezon çekimleri İstanbul'da yapılıyor. İşte Ramo 2. sezon çekimlerinden ilk fotoğraflar

Ramo

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği ve başrolünü Esra Bilgiç'le paylaştığı 'Ramo' için yeni sezon çekimleri başladı. Babasının intikamı ve adalet için savaşan Ramo; artık savaşın tam kalbine, düşmanlarının en zirvedeki ismine karşı savaş açacak.

SETTEN İLK KARELER GELDİ!

Yeni sezonunda hikayesine İstanbul'da devam edecek olan Ramo'da izleyiciyi büyük sürprizler de bekliyor. Bugün sete giren ekipten ilk kareler geldi. İzleyicilerinin merakla beklediği hikayesiyle Ramo, çok yakında Show TV ekranlarında olacak.

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