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Ramo ve Cihangir karşı karşıya!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, BKM imzalı Ramo, dün akşam ekrana gelen 12. bölümü ile yeni sezona 'merhaba' dedi

Ramo

Dizi, yaşanan çarpıcı gelişmeleri ve hız kesmeyen aksiyonuyla seyircileri ekran başına kilitledi. Adalet savaşına İstanbul'da devam edecek olan Ramo'nun sürükleyici hikayesi herkesi derinden etkiledi. Taner ve Sibel'in evleneceğini duyan Ramo düğünü basınca, finalde büyük karşılaşma gerçekleşti. Cihangir, Ramo'nun karşısına çıktı. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Ramo'nun vereceği mücadele şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMO'YU KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan 12. bölümüyle ABC1 20+'da 4.37 izlenme oranı (rating),10.88 izlenme payı (share),AB'de 4.15 izlenme oranı (rating),11.27 izlenme payı (share),Total'de 4.06 izlenme oranı (rating),10.91 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 11 saat 40 dakika, dünyada ise 2 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. Murat Yıldırım Twitter Türkiye'de 8 saat 25 dakika gündemde kaldı.

SİBEL'İN RAMO'YA BÜYÜK İHANETİ!

Ramo ve Sibel'in tuzağa düştüğü anlarda büyük bir patlama gerçekleşti. Süleyman'ın arabasındaki bombanın patlaması sonucu Neco ve Süleyman hayatını kaybederken, Ramo ve Sibel de yaralandı. Saldırının arkasındaki isim ise Cihangir'in oğlu Taner çıktı. Saldırıdan 3 ay sonra patlamadan dolayı suçlanan Ramo'nun mahkemesinde, olayın tek görgü tanığı olan Sibel'in, dedesini ve kardeşini öldüren kişinin Ramo olduğunu söylemesi herkesi şoke etti. Sibel'in ihaneti Ramo'yu adeta yıkıma uğratırken, mahkeme sonucunda Ramo 30 yıl ceza aldı.

Patlamanın arkasından Taner Hanlı ortaya çıkıyor;

Sibel mahkemede Ramo'yu suçluyor;

SİBEL, RAMO'DAN BOŞANMAK İSTEDİ!

Ramo'nun hapse girmesiyle tüm ailesi de Adana'dan sürgün edilerek İstanbul'a taşındı. Sibel'in ihanetinin ardındaki gerçek ise bambaşka çıktı. Ramo'yu yaşatmak için ona ihanet eden Sibel'in, aşkı için yaşadığı çaresizlik izleyenleri derinden etkiledi. Ramo, Sibel'in ihanetine inanmak istemezken, Sibel hapishaneye gelip boşanma kağıtlarını verdi. Cihangir'i polise verip, Ramo'yu kurtarmak isteyen Sibel istihbaratla anlaşma yaptı.

"Her şeye inanırım ama bana ihanet ettiğine inanmam!"

RAMO HAPİSHANEDEN ÇIKTI!

Ramo hapishanedeki üçüncü yılında çıkmak için büyük planını uygulamaya başladı. Cihangir'e ulaşamayan Sibel, Hanlı ailesine girebilmek için Taner Hanlı'nın evlenme teklifini kabul etti. Hapishaneden kaçarak Yavuz'un karşısına çıkan Ramo, elinde bulunan ses kayıtlarıyla Yavuz'u köşeye sıkıştırdı. Suçu af kapsamında olmamasına rağmen Yavuz'un gizli desteğiyle aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu.

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/ramo-ramo-hapishaneden-cikti/89635

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo ve Sibel'in karşı karşıya olduğu tanıtımda Ramo'nun sözleri Sibel'i derinden etkiliyor. Taner elinde satırla Ramo'yu öldürmek isterken, Ramo'nun yapacağı karşı hamle şimdiden büyük merak uyandırıyor. Aksiyon dolu patlama sahnesi heyecanı yükseltirken, "Alacak verecek kalmadı!" sözleri dikkat çekiyor.

İşte Ramo'nun 13. Bölüm Tanıtımı:

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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