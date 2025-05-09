RAMS Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı tek gole sahne oldu. Başakşehir, Amrabat'ın müdahalesi sonrası 18. dakikada penaltı kazandı. Fenerbahçe kalecisi Livakovic, Piatek'in penaltıyı gole çevirmesine izin vermedi. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 44. dakikada attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.

İkinci yarıda ise 60. dakikada Milan Skriniar, Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı: 2-0. Oyuna sonradan dahil olan Youssef En-Nesyri, 87. dakikada farkı 3'e çıkardı. 90+1. dakikada ise Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'in tek golünü attı. Son olarak Oğuz Aydın, 90+4. dakikada ağları havalandırdı: 4-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler maçtan 3 puanla ayrıldı ayrıldı.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 78'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki fark 5'e indi. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'ya misafir olacak.

TALISCA - TADIC GERGİNLİĞİ! Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi. Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular. Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.

BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI: AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ! Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 4 maçın ardından kadroda yer aldı. REKLAM Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi. Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VARDI Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamadı. Bu isimlerin yanı sıra Alexander Djiku da teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşahir müsabakasına ilgi göstermedi. REKLAM Sezon boyunca müsabakalarda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında ise takımlarını yalnız bıraktı. Fenerbahçe tribünlerinde, ciddi boşluklar gözlendi.