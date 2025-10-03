RAMS'tan görme engelli çocukların eğitimine destek

RAMS Türkiye, sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüğü RAMS Çatısı altında Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Derneğin “Beyaz Baston Özgürlüktür” projesi kapsamında Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine yeni eğitim-öğretim yılında kullanmaları için beyaz bastonlar, Braille tabletler ve kalemler teslim edildi. Çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişimini güçlendiren ve RAMS gönüllülerinin desteğiyle öğrencilere ulaştırılan eğitim materyalleri, görme engelli girişimci Ayhan Öztürk (NetGör) tarafından özel olarak üretildi.