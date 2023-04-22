Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rana Cabbar'a veda

'Aşk-ı Memnu' ve 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı karakterlerle tanınan Rana Cabbar, perşembe günü 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu, bugün Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Rana Cabbar, beyninde pıhtı atması sonucu 8 Nisan'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Rana Cabbar, perşembe günü hayatını kaybetmişti. 
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    Rana Cabbar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 78 yaşındaki Rana Cabbar, Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'na defnedildi.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    Törene oyuncu arkadaşları Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün ve Gülsen Tuncer'in yanı sıra Cabbar'ın sevenleri  katıldı. Cenaze töreninde taziyeleri Rana Cabbar'ın yakınları kabul etti.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

    Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, "Hepimizin başı sağ olsun. Rana Ağabey ile Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan tanışıyorum. Benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı. Daha önceden seyirci olarak takip ediyorduk. Hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz; ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür... Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    "YERİ DOLDURULUR MU, BİLMİYORUM"

    Vahide Perçin, "Rana Ağabey'i daha geç tanıyanlardanım. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tanıştım.  Yeri çok zor doldurulacak. Doldurulur mu, bilmiyorum. Çok üzgünüz" dedi.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "ÇOCUK KALPLİ BİR İNSANDI"

    Altan Erkekli, "Bizim için oyuncu değil, bir ağabey, bir usta, hayatı anlatan dert ortağı, sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz. Büyüğümüz ama dost gibi bizi o derece duygularımız ile aynı seviyeye inen, bizimle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı" açıklamasını yaptı.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "TİYATROYA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLDU"

    Halil Ergün, "Değerli bir sanatçı arkadaşımızı kaybettik. Tiyatroya çok önemli katkıları oldu. Çok değerli bir arkadaşımızdı, ışıklar içinde yatsın. Artık bizim kuşak yavaş yavaş vedalaşmaya başladı. Sarsıldık tabii, daha yapacağı işler vardı, çalışmaları vardı bildiğim kadarıyla" şeklinde konuştu.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Talat Bulut: Benim ustamdı, hocamdı. 5 yıl aynı sahneyi paylaştım. Çok üzgünüm.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "USTAM, HER ŞEYİMDİ"

    Cezmi Baskın: Sevgili kardeşimiz Rana'yı kaybettik. Çok acılıyız, çok üzüntülüyüz. Benim ustam, hocam, iş arkadaşım, her şeyimdi. Toprağı bol olsun diyelim.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "ÜLKEMİZ ÇOK DEĞERLİ BİR YURTTAŞINI KAYBETTİ"

    Gülsen Tuncer, Cabbar'ın kendine has bir insan olduğunu vurgulayarak, "Çok acı duyuyorum. Çok zarif, kibar insan olarak çok önemli bir insandı. Oyuncu olarak da çok değerliydi. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı, çok iyi yetişmiş bir oyuncuydu. Etik değerleri vardı. Yani ülkemiz çok değerli bir yurttaşını kaybetti..." ifadelerini kullandı.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "ONU GERİDE BIRAKTIKLARIYLA YAŞATACAĞIZ"

    Yönetmen Reis Çelik, Rana Cabbar'ın Türkiye'nin yetiştirdiği büyük oyunculardan birisi olduğuna değinerek, şunları söyledi:

    "Yaşamında çok göz önünde durmayan ama sanatıyla bir anda ortaya çıkarak kendisini gösteren birisidir. Bu ülkenin en büyük renklerinden biriydi, en iyi kültür insanlarından biriydi. 1990'lı yıllarda onunla birlikte 'İlklerin Toprağı Anadolu' adıyla bir belgesel yaptık. Orada Cabbar'ın memleketimizin bütün kültürlerine ne kadar hakim olduğuna hayretle şahitlik ettim. Onu güzellikleriyle ve geriye bıraktıklarıyla yaşatacağız."
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "ÇOK DONANIMLI BİR İNSANDI"

    Oyuncu Metin Yıldız da Rana Cabbar ile haziran ayında son filminde oynaması için anlaştıklarını aktararak, "Ara ara haberleşiyorduk ama sonra aniden Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrendim. Ziyaretine gittim, kimsesizler yerine koymuşlar. Sonrasında ise sağ olsunlar ilgilenenler çıktı ve bakımı, ilgisi, alakası düzeldi. Duyduğum kadarıyla sağ olsun Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay, çok ilgilenmiş. Çok bilgili donanımlı bir insandı, üzgünüz" diye konuştu.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    Şimdilerde SHOW TV'de ekrana gelen 'Aile'de 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Rana Cabbar'ın cenaze törenine dizini yapımcısı Ay Yapım ailesi ile birlikte çelenk gönderdi.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    "DURUMU İYİ" DEMİŞTİ

    Metin Yıldız geçtiğimiz günlerde hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Geldiğinden daha iyi... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" demişti.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    RANA CABBAR HAKKINDA

    Rana Cabbar, 1945'te İstanbul'da doğdu. Cabbar, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşerek Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Cabbar, uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı.
  • Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendi'si Rana Cabbar'a son veda! - Magazin haberleri

    Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncuydu. Cabbar, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Süleyman Efendi' karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştı.

    Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.