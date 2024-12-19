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        Haberler Magazin Randevu İstanbul'un ödülleri verildi

        Randevu İstanbul'un ödülleri verildi

        Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 08:55 Güncelleme: 19.12.2024 - 08:55
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        Ödüller verildi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ödül töreni The Bank Hotel’de düzenlendi.

        Çeyrek asırdır gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ödül töreni The Bank Hotel’de gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu Nayme Taylan Sarul üstlendi.

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        Ödül töreni TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Törende, Hollanda’dan 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali için İstanbul’a gelen Sandra Bolz, Vincent Boy Kars, Lisa Zweerman ve Nafiss Nia sahneye davet edilerek, kendilerine katılımları için teşekkür edildi. Törende; Kültür ve Sanata Katkı Ödülü Yılmaz Ulusoy adına kızı Pelin Ulusoy Tepret’e, Sinemaya Katkı Ödülü Burçak Evren’e ve Uluslararası Randevu Ödülü Kerem Çatay’a takdim edildi.

        Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, bu sene festivalin odak ülkesinin Hollanda olduğunu, Hollanda’nın zengin sinema kültürünü ve farklı hikayelerini, Türk sinemasıyla buluşturmanın oldukça kıymetli olduğunu vurguladı. Sinemanın farklı coğrafyaların insanlarını ortak duygularda buluşturan en güçlü sanat dalı olduğunu aktaran Okan, “Bu gece, o duygulara hep birlikte tanıklık edeceğiz. Festivalimize emek veren tüm dostlara, değerli sinemacılara ve bu gecenin bir parçası olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Unutmayın, sinemanın gerçek kahramanları sizlersiniz.” dedi.

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        Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven; “Bu güzel organizasyon için TÜRSAK’a ve katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz, burada çok güzel bir şey yapılıyor. Film yapmak çok güzel ama daha güzeli birlikte film yapmak özellikle de başka ülkelerdeki arkadaşlarla birlikte film yapmak çok daha güzel.” dedi.

        25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde, Kültür ve Sanata Katkı Ödülü Cemal Okan tarafından Yılmaz Ulusoy adına kızı Pelin Ulusoy Tepret’e, Sinemaya Katkı Ödülü Can Okan ve Bestemsu Özdemir tarafından Burçak Evren’e ve Uluslararası Randevu Ödülü Birol Güven tarafından Kerem Çatay’a takdim edildi. Ödül töreni Piyanist Doğan Kospancalı ve Solist Buket Bengisu’nun dinletisiyle sona erdi.

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