Ünlü rapçi hayatını kaybetti

Coolio'nun uzun süredir menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına açıklamasında, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu söyledi.

"ANİ KALP YETMEZLİĞİ"

BBC Türkçe'nin haberine göre; 59 yaşındaki sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı. Ancak Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada; ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği olduğuna inandığını belirtti.

Gerçek adı "Artis Leon Ivey Jr", olan Coolio, "Gangsta’s Paradise" şarkısıyla Grammy ödülü kazanmıştı. Şarkı, Michelle Pfeffier’ın oynadığı "Dangerous Minds" filminin müzikleri arasındaydı.

Şarkı daha sonra da çok dinlendi ve Spotify’da bir milyar kez dinlenme sınırını yeni aştı.

Coolio, 40 yıllık müzik kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydetti. Rapçi, bir Amerikan Müzik ödülü ve üç MTV video Müzik Ödülü aldı.