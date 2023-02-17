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Rapçi 'Maestro' son yolculuğuna uğurlandı

'Maestro' adıyla tanınan ve kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden rapçi Berk Karadaş, Maltepe’de düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi. Cenazede Karadaş’ın tabutuna Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu

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HABERTURK.COM / İHA
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Rap dünyasında 'Maestro' adıyla tanınan Berk Karadaş, kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Karadaş için Maltepe’de bulunan Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Törene Berk Karadaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra rap camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karadaş’ın Beşiktaş forması ve atkısının koyulduğu tabutu omuzlarda cenaze aracına kondu.
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Ünlü rapçinin naaşı Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    "İNANMAK İSTEMİYORUM"

    33 yaşındaki Berk Karadaş'ın vefatı rap dünyasını yasa boğmuştu. Karadaş'ın ölüm haberini meslektaşı 'Ezhel', duyurmuştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 'Ezhel', "Güzel kardeşim; seni çok özleyeceğim, inanmak istemiyorum. Huzur içinde yat..." demişti.
  • Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    BERK KARADAŞ (MAESTRO) HAKKINDA

    Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989'da İstanbul'da doğmuştu. 1999'da rap müzik dinlemeye başlayan Karadaş, 2014'te ise ilk kaydını almayı başarmıştı. 'Kadıköy Acil' grubunda da yer alan rapçi, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etmişti.

    Fotoğraflar: İHA, DHA, Instagram

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