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        Haberler Magazin Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi - Magazin haberleri

        Rapçi Sansar Salvo tahliye edildi

        'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan, babasına şiddet uyguladığı anları yayınlaması sonucu tutuklanmıştı. Ünlü rapçinin yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye kararı çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:17
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        Ünlü rapçi tahliye edildi
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        'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Durum üzerine Arslan, babasına şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ekin Can Arslan, 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

        Sansar Salvo, babası Gazi Arslan'a yönelik şiddet eylemi nedeniyle bugün Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ve rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Sanık, Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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        "YAKASINA YAPIŞTIM AMA UFAK BİR KARGAŞA OLDU"

        Mahkemede savunma yapan Arslan, "Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda 2 tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve 10 yıl önceki kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

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        "OĞLUMDAN ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM"

        Müşteki Gazi Arslan, "O gün saat akşam 8-9 civarı eve geldi. Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

        TAHLİYE VE 7 AY HAPİS CEZASI

        Kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması hususunu dikkate alınarak tahliyesine hükmetti. Sanık Arslan'ı "babasına yönelik basit yaralama" suçundan 9 ay habis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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        #Sansar Salvo
        #Ekin Can Arslan
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