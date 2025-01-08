Rapçi Sefo, Reynmen'e dava açtı: "2,5 senedir ödeme alamıyorum"

"BÖYLE BİTMESİ BENİ ÜZDÜ"

Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü.

Fotoğraflar: Instagram