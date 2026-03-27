Raphinha'dan Barcelona'ya kötü haber!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Raphinha'nın sağ arka bacak kasından sakatlandığı Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandı. Bu sakatlık, oyuncunun dün Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı sorunun ardından tespit edildi. Oyuncu, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi 5 hafta." denildi.

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada dün Brezilya'yı 2-1 yenmişti.

Barcelona'da bu sezon toplam 31 maçta forma giyen ve 19 gol atan Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal'ın ardından kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.