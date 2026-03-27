Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Raphinha'dan Barcelona'ya kötü haber! - Futbol Haberleri

        Raphinha'dan Barcelona'ya kötü haber!

        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

        Giriş: 27.03.2026 - 22:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Raphinha'nın sağ arka bacak kasından sakatlandığı Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandı. Bu sakatlık, oyuncunun dün Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı sorunun ardından tespit edildi. Oyuncu, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi 5 hafta." denildi.

        Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada dün Brezilya'yı 2-1 yenmişti.

        Barcelona'da bu sezon toplam 31 maçta forma giyen ve 19 gol atan Brezilyalı futbolcu, Lamine Yamal'ın ardından kulübün bu sezonki en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camide komşusunu bıçaklayıp öldüren sanığa 16 yıl hapis

        KAYSERİ'de daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63), camide namaz kılarken bıçaklayıp öldüren Yasin Şanlı (32), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası