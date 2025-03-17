Rapora göre İtalya, Avrupa'da 'demokratik durgunluğa' neden olan beş 'düzen bozucudan' biri

Liberties raporu, İtalya'da Meloni hükümetinin yargıda yaptığı değişikliklerle hukukun üstünlüğünü derinden zedelediğini ve Avrupa'da derinleşen "demokratik durgunluğun" sembolik bir örneği olarak "medya eleştirilerine karşı ağır bir hoşgörüsüzlük" gösterdiği tespitinde bulundu.

Raporda İtalya'nın Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya ile birlikte hukukun üstünlüğünü neredeyse tüm yönleriyle kasıtlı olarak zayıflatan beş "düzen bozucudan" biri olduğu belirtildi.

Uzun süredir "seçim otokrasisi" olarak sınıflandırılan Macaristan'da araştırmacılar 2024 yılında hukukun üstünlüğünde "önemli bir gerileme" tespit etti. Sivil toplum grupları ve medya üzerindeki baskı, Macaristan'da kamu hayatında aktif olan Macarları soruşturmak üzere geniş yetkilere sahip olan egemenliği koruma ofisinin faaliyete geçmesinin ardından yoğunlaştı.

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"Demokrasi giderek daha çok yıpranıyor"

Liberties'ten yapılan açıklamada "Avrupa'nın demokratik durgunluğu 2024 yılında daha da derinleşti" denildi. Raporda, siyasi manipülasyona maruz kalan yargı sistemleri, yolsuzluğa bulaşmış zayıf kolluk kuvvetleri, hızlı yasama prosedürlerinin aşırı kullanımı, gazetecilerin taciz edilmesi ve barışçıl protestolara yönelik artan kısıtlamalar vurgulandı. AB üyesi 21 ülkeden 43 insan hakları örgütünün bir araya gelerek hazırladığı raporda, "Kararlı adımlar atılmazsa, AB daha fazla demokratik erozyon riskiyle karşı karşıya kalacaktır" denildi.

2019 yılından beri düzenli olarak rapor yayımlayan Liberties'in kıdemli uzmanı Viktor Kazai, STK'nın raporunun "Avrupa Birliği genelinde hukukun üstünlüğü ihlallerinin endişe verici bir şekilde devam ettiğini" gösterdiğini söyledi. "Hukukun üstünlüğünün tüm temel yönleri son birkaç yılda giderek artan ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı" diyen Kazai, AB'nin düşüşü tersine çevirme girişimlerinin ise "hayal kırıklığı yaratacak kadar sınırlı" olduğunu sözlerine ekledi.

İtalya'da Adalet Bakanlığı'nın yetkileri artıyor

İtalya'da araştırmacılar, Giorgia Meloni hükümetinin savcılar üzerinde Adalet Bakanlığı'na "açık uçlu yetkiler" veren ve yargı üzerindeki siyasi kontrolü artıracak tasarılar hazırladığını vurguladı. İtalyan katılımcılar ayrıca, yazar Antonio Scurati'nin "anti-faşist manifestosunun" iptal edilmesi ve konuşmanın yapılacağı talkshow'un sunucusu hakkında açılan disiplin davası gibi "kamu medyasına eşi benzeri görülmemiş düzeydeki müdahalelere" dikkat çekti.