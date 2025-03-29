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        Haberler Spor Basketbol NBA Raptors'tan üst üste 3. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        Raptors'tan üst üste 3. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Charlotte Hornets'u 108-97 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:41
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        Raptors'tan üst üste 3. galibiyet!
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        NBA'de 7 maç oynandı. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u mağlup etti.

        Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaunt ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122

        Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 108-97

        Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132

        New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111

        Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109

        Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116

        Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93

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