'Rast-ı Cedid' konseri AKM'de

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan Rast-ı Cedid, 13 Kasım Çarşamba Saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Rast-ı Cedid konserin ilk bölümünde, klasik Türk müziğinin az bilinen makamlarından Rast-ı Cedid makamında bestelenmiş eşsiz eserler seslendirilecek. Bu bölüm, makamın zarif ve derin melodileriyle dinleyicilere adeta bir zaman yolculuğu sunacak.

Dilek Türkan

Konserin ikinci bölümünde ise ünlü sanatçı Dilek Türkan, Türk müziğinin en değerli eserlerinden seçmelerle sahne alacak. Güçlü ve etkileyici yorumu ile tanınan Türkan, konserin her anında dinleyicilere unutulmaz duygusal anlar yaşatacak.