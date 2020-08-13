UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'dan RB Leipzig ile İspanyol ekibi Atletico Madrid, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Jose Alvalade Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
RB LEIPZIG - ATLETICO MADRID
Stat: Jose Alvalade
SAAT: 22:00
HAKEM: Szymon Marciniak (Polonya)
YAYIN: BeIN Sports 1
RB LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angelino, Nkunku, Poulsen, Dani Olmo
ATLETICO MADRID: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi, Koke, Hector Herrera, Saul, Carrasco, Llorente, Diego Costa
YORUMLAR