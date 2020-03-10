Julian Nagelsmann yönetimindeki RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ı konuk ediyor. Eşleşmenin ilk ayağını RB Leipzig, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

RB LEIPZIG - TOTTENHAM

SAAT: 23.00

HAKEM: Del Cerro Grande

STAT: Red Bull Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1

RB LEIPZIG: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick, Werner

TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann

TOTTENHAM: Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga, Lo Celso, Winks, Aurier, Sessegnon, Moura, Lamela, Alli

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

İLK MAÇTA NELER OLDU?

White Hart Lane Stadı'nda oynanan ve tempolu başlayan mücadelenin 2. dakikasında, Leipzigli Angelino'nun vuruşunda top direkten döndü. İki takımın skoru lehine çeviremediği ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Timo Werner'in penaltı golüyle öne geçen ve üstünlüğünü korumasını bilen Leipzig, rakibini 1-0 mağlup etti.

RB Leipzig, tarihinde ilk kez Tottenham'ı bir resmi maçta konuk ediyor. Tottenham ise RB Leipzig deplasmanına çıkan ilk İngiliz takımı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarına konuk olduğu son beş maçın sadece birini kaybeden Tottenham (2G 2B),tek mağlubiyetini bu sezon grup aşamasında aldı. Tottenham son olarak 3-1'lik skorla Bayern Münih'e yenilmişti.