RB New York - Houston 1836 maçı heyecanı

ABD MLS heyecanı devam ediyor. RB New York, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi RB New York 52 puanla 2. sırada, Houston 1836 28 puanla 17. sırada bulunuyor. RB New York son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Houston 1836, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 617. İddaa'da RB New York kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Houston 1836 kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

RB New York önceki hafta Salt Lake mücadelesinde 2-1 yenildi.

Houston 1836 ise DC United maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan RB New York, 30 gol attı ve 10 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 14 gol atarken 19 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ