        Haberler Bilgi Spor Real Betis- Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

        Real Betis ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Özellikle son dönemde performansıyla dikkat çeken Arda Güler'in mücadelede forma giyip giymeyeceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Real Betis– Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte detaylar

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:45 Güncelleme:
        1

        La Liga’da heyecan sürerken futbolseverlerin dikkati bu akşam oynanacak Real BetisReal Madrid karşılaşmasına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, deplasmanda önemli bir sınava çıkacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Güler’in bu karşılaşmada forma giyemeyeceği merak ediliyor. Peki Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        2

        REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Real Betis- Real Madrid maçı 24 Nisan Cuma (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio de La Cartuja'da oynanacak zorlu mücadele S Sport ekranlarından yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler, Real Madrid'in Alavés karşısında oynadığı maçta 58. dakikada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu kapsamda Arda Güler sezonu kapattı ve Real Madrid'in kalan son 6 maçında kadroda olmayacak.

        5

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Lunin, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Mbappe

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
