Real Betis- Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Real Betis ile Real Madrid arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Özellikle son dönemde performansıyla dikkat çeken Arda Güler'in mücadelede forma giyip giymeyeceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Real Betis– Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de olacak mı? İşte detaylar
La Liga’da heyecan sürerken futbolseverlerin dikkati bu akşam oynanacak Real Betis – Real Madrid karşılaşmasına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid, deplasmanda önemli bir sınava çıkacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Güler’in bu karşılaşmada forma giyemeyeceği merak ediliyor. Peki Real Betis – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Real Betis- Real Madrid maçı 24 Nisan Cuma (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
REAL BETİS- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de La Cartuja'da oynanacak zorlu mücadele S Sport ekranlarından yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, Real Madrid'in Alavés karşısında oynadığı maçta 58. dakikada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu kapsamda Arda Güler sezonu kapattı ve Real Madrid'in kalan son 6 maçında kadroda olmayacak.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Lunin, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Mbappe