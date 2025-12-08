Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 0 - Celta Vigo: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 0 - Celta Vigo: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Real Madrid, evinde Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. 64'te Francisco Garcia ve 90+2. dakikada Alvaro Carreras'ın gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Real Madrid, haftayı 36 puanla tamamladı. Williot Swedberg'ın golleriyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Celta Vigo ise puanını 19'a çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 01:07 Güncelleme: 08.12.2025 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'e Celta Vigo şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Celta Vigo oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. dakikalarda Williot Swedberg attı.

        Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

        Real Madrid'te Fran Garcia, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Alvaro Carreras da 90+3'te kırmızı kart görerek Real Madrid'i 9 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte Real Madrid 36 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Celta Vigo ise puanını 19'a çıkardı.

        La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?