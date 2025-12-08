Real Madrid: 0 - Celta Vigo: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Real Madrid, evinde Celta Vigo'ya 2-0 mağlup oldu. 64'te Francisco Garcia ve 90+2. dakikada Alvaro Carreras'ın gördüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kalan Real Madrid, haftayı 36 puanla tamamladı. Williot Swedberg'ın golleriyle zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Celta Vigo ise puanını 19'a çıkardı
Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Celta Vigo oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. dakikalarda Williot Swedberg attı.
Milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.
Real Madrid'te Fran Garcia, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Alvaro Carreras da 90+3'te kırmızı kart görerek Real Madrid'i 9 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 36 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Celta Vigo ise puanını 19'a çıkardı.
La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.