        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 2 - Levante: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 2 - Levante: 0 | MAÇ SONUCU

        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Levante'yi Mbappe ve Raul'in ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler, sonradan girdiği mücadelede skora 1 asistlik katkı sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:15
        Arda asist yaptı, Real Madrid kazandı!
        İspanya La Liga’nın 20’nci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Levante’yi konuk etti. Real Madrid’de milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya yedek soyundu. Teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk lig maçına çıkan Real Madrid, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 58’inci dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 65’inci dakikada Raul Asencio kaydetti. Öte yandan Kylian Mbappe’ye yapılan penaltı öncesi pası Arda Güler verirken, Raul Asencio’nun golünde de asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Real Madrid puanını 48 yaparak zirve takibini sürdürdü. Düşme hattında yer alan Levante ise 14 puanda kaldı.

        ARDA GÜLER 10’UNCU ASİSTİNİ YAPTI

        Real Madrid’de 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, Levante karşılaşmasında da skora katkı vererek 10’uncu asistine ulaştı. Geçtiğimiz sezonu 10 asistle kapatan Arda, İspanya La Liga’da 20’nci hafta geçerken şimdiden önceki istatistiğini tekrarlamış oldu. Ayrıca toplamda 3 golü bulunan milli oyuncu, sezonun geri kalanında 4 gol katkısı daha vermesi durumunda kariyerinin en çok katkı sağladığı sezonunu yaşayacak.

        TARAFTARLARDAN TEPKİ

        Üst üste iki maçtır kazanamama serisiyle birlikte İspanya Süper Kupa’yı da Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de taraftarlar, Levante maçında oyunculara tepki gösterdi. Maç öncesi ısınmada Real Madrid taraftarları, oyuncuları ıslıkladı. Ardından maçın başlamasıyla giderek çoğalan protesto, oyuncuların topla buluştuğu anlarda daha da arttı.

        Real Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya 3-2 kaybederek kupayı rakibine kaptırmış, İspanya Kral Kupası’nda ise son 16 turunda 2’nci lig takımı Albacete'ye 3-2 yenilerek kupadan elenmişti.

        Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

