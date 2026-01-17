İspanya La Liga’nın 20’nci haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Levante’yi konuk etti. Real Madrid’de milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmaya yedek soyundu. Teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk lig maçına çıkan Real Madrid, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 58’inci dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 65’inci dakikada Raul Asencio kaydetti. Öte yandan Kylian Mbappe’ye yapılan penaltı öncesi pası Arda Güler verirken, Raul Asencio’nun golünde de asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Real Madrid puanını 48 yaparak zirve takibini sürdürdü. Düşme hattında yer alan Levante ise 14 puanda kaldı.

ARDA GÜLER 10’UNCU ASİSTİNİ YAPTI Real Madrid’de 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler, Levante karşılaşmasında da skora katkı vererek 10’uncu asistine ulaştı. Geçtiğimiz sezonu 10 asistle kapatan Arda, İspanya La Liga’da 20’nci hafta geçerken şimdiden önceki istatistiğini tekrarlamış oldu. Ayrıca toplamda 3 golü bulunan milli oyuncu, sezonun geri kalanında 4 gol katkısı daha vermesi durumunda kariyerinin en çok katkı sağladığı sezonunu yaşayacak.