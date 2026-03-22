İspanya La Liga’da bugün Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. Ligin 29. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i ağırlıyor. Maç öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Real Madrid’de Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Rodrygo; Atletico’da da Jan Oblak, Rodrigo Mendoza ve Pablo Barrios sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Alvaro Arbeloa’nın sahaya hangi kadroyla çıkacağı merak edilirken, gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de olacak. Peki Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…