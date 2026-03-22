Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 29. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Madrid derbisinde gözler milli yıldız Arda Güler'de olacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Alvaro Arbeloa yönetimindeki eflatun-beyazlılar 70 puanlı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Diego Simeone'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar ise 57 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Madrid - Atletico Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
İspanya La Liga’da bugün Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. Ligin 29. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i ağırlıyor. Maç öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Real Madrid’de Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Rodrygo; Atletico’da da Jan Oblak, Rodrigo Mendoza ve Pablo Barrios sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Alvaro Arbeloa’nın sahaya hangi kadroyla çıkacağı merak edilirken, gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de olacak. Peki Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Atletico Madrid maçı, 22 Mart 2026 Pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak.
Mücadeleyi hakem José Luis Munuera Montero yönetecek.
REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Atletico Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'e Atletico Madrid karşısında ilk 11'de forma şansı verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnlold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Arda Güler, Mbappé, Vinicius Jr.
Atletico Madrid: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman, Griezmann, Alvarez.
LİGDE SON DURUM
Real Madrid, ligde topladığı 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar lider Barcelona ile arasındaki puan farkını korumaya çalışıyor.
Atletico Madrid ise ligde 57 puanla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım kotasında kalarak sezonu ilk üç içinde bitirme mücadelesi veriyor.