        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 29. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Madrid derbisinde gözler milli yıldız Arda Güler'de olacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Alvaro Arbeloa yönetimindeki eflatun-beyazlılar 70 puanlı lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Diego Simeone'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar ise 57 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Madrid - Atletico Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        Giriş: 22.03.2026 - 12:26
        İspanya La Liga’da bugün Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. Ligin 29. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i ağırlıyor. Maç öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Real Madrid’de Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Rodrygo; Atletico’da da Jan Oblak, Rodrigo Mendoza ve Pablo Barrios sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Alvaro Arbeloa’nın sahaya hangi kadroyla çıkacağı merak edilirken, gözler milli futbolcumuz Arda Güler’de olacak. Peki Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…

        REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid - Atletico Madrid maçı, 22 Mart 2026 Pazar günü TSİ 23.00’te başlayacak.

        Mücadeleyi hakem José Luis Munuera Montero yönetecek.

        REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak Real Madrid - Atletico Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        Maç sırasında gelişmeleri ve canlı skor takibini https://www.htspor.com/ üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'e Atletico Madrid karşısında ilk 11'de forma şansı verecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnlold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Arda Güler, Mbappé, Vinicius Jr.

        Atletico Madrid: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman, Griezmann, Alvarez.

        LİGDE SON DURUM

        Real Madrid, ligde topladığı 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar lider Barcelona ile arasındaki puan farkını korumaya çalışıyor.

        Atletico Madrid ise ligde 57 puanla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım kotasında kalarak sezonu ilk üç içinde bitirme mücadelesi veriyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"