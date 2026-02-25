Real Madrid-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica'yı konuk ediyor. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında Portekiz'de oynanan olaylı maç 1-0 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadele öncesinde, Real Madrid-Benfica rövanş maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Real Madrid-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Benfica maçı canlı izle ekranı...
Real Madrid-Benfica rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Real Madrid, tur kapısını araladı. Benfica zorlu deplasmanda avantajlı skoru elde edip bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Ev sahibi ekip ise skor avantajını koruyup adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in Benfica karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...
REAL MADRİD-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Real Madrid-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD-BENFİCA RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabéu’da oynanacak Real Madrid-Benfica maçı tabii spor ekranında yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler'in Benfica karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL MADRİD-BENFİCA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Mbappe, Vinicius Junior.
Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup, Pavlidis.