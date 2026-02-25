Real Madrid-Benfica rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Real Madrid, tur kapısını araladı. Benfica zorlu deplasmanda avantajlı skoru elde edip bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Ev sahibi ekip ise skor avantajını koruyup adını son 16 turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in Benfica karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid-Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...