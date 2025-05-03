ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Dani Ceballos, birçok kez sakatlanmasına rağmen Real Madrid'de en iyi sezonunu geçiriyor.

Yıldız futbolcu, Carlo Ancelotti'nin planlarında kendine yer edindi ancak kupa finalinde sakatlandı.

'19 numara', grubun geri kalanıyla birlikte normal antrenman yaptı ve kadroda yer alması bekleniyor.

Celta Vigo maçında oynayabilecek durumda olsa da ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor. Onun yerine İtalyan çalıştırıcının orta sahadaki tercihlerinin Arda Güler ve Luka Modric olması bekleniyor.