Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk oluyor. İspanya Kral Kupası finalinde yaşadığı Barcelona hezimetini unutmak isteyen eflatun-beyazlılar, rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Kritik mücadelede milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Real Madrid ligde 72 puanla ikinci sırada yer alırken, Celta Vigo 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
İspanya La Liga 34. hafta maçında Real Madrid, Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren eflatun-beyazlılar, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Çıktığı 33 karşılaşmada 22 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Real Madrid, 72 puanla lider Barcelona’nın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor. 13 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşayan Celta Vigo ise 46 puanla 7. sırada yer alıyor. Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta şans verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Celta Vigo maçı, 4 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Dani Ceballos, birçok kez sakatlanmasına rağmen Real Madrid'de en iyi sezonunu geçiriyor.
Yıldız futbolcu, Carlo Ancelotti'nin planlarında kendine yer edindi ancak kupa finalinde sakatlandı.
'19 numara', grubun geri kalanıyla birlikte normal antrenman yaptı ve kadroda yer alması bekleniyor.
Celta Vigo maçında oynayabilecek durumda olsa da ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor. Onun yerine İtalyan çalıştırıcının orta sahadaki tercihlerinin Arda Güler ve Luka Modric olması bekleniyor.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla kanala üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/