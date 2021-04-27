Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk ediyor.
REAL MADRID: Courtois; Marcelo, Nacho, Militao, Varane, Carvajal; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Silva, Chilwell; Jorginho, Kanté, Mount; Werner, Pulisic
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel
STAT: Estadio Alfredo Di Stefano
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports Haber
HAKEM: Danny Makkelie
NASIL GELDİLER?
B Grubu'ndan lider çıkan Real Madrid, son 16 turunda Atalanta'yı ve çeyrek finalde ise Liverpool'u eledi.
E Grubu'nun lideri Chelsea ise son 16'da Atletico Madrid'i, çeyrek finalde ise Porto'yu saf dışı bıraktı.
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