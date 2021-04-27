Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiReal Madrid - Chelsea CANLI YAYIN! Real Madrid Chelsea maçı ilk 11'leri ve kadroları
ABONE OL

Real Madrid - Chelsea CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Real Madrid - Chelsea maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... İstanbul'daki dev final için iki dev karşı karşıya geliyor

Real Madrid - Chelsea CANLI YAYIN! Real Madrid Chelsea maçı ilk 11'leri ve kadroları

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk ediyor.

REAL MADRID: Courtois; Marcelo, Nacho, Militao, Varane, Carvajal; Casemiro, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Silva, Chilwell; Jorginho, Kanté, Mount; Werner, Pulisic
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

STAT: Estadio Alfredo Di Stefano
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports Haber
HAKEM: Danny Makkelie

NASIL GELDİLER?

B Grubu'ndan lider çıkan Real Madrid, son 16 turunda Atalanta'yı ve çeyrek finalde ise Liverpool'u eledi.

E Grubu'nun lideri Chelsea ise son 16'da Atletico Madrid'i, çeyrek finalde ise Porto'yu saf dışı bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ahmet Nur Çebi'den sert açıklamalar!
FUTBOL"Herkes karşımızda!"
Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine baskın!
FUTBOLTesislere silahlı baskın
Fatih Terim, çift santrfora geçiyor
FUTBOLTerim, çift santrfora geçiyor
MLS takımları Burak Yılmaz'ı istiyor - Spor HABERLERİ
FUTBOLBeckham Kralı istiyor!
TFF'den statü değişikliği çalışması
FUTBOLTFF'den statü değişikliği çalışması
Valencia: En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız
FUTBOL"En önemlisi bizim ne yapacağımız"
Real Madrid Chelsea CANLI İZLE - Real Madrid Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOLReal Madrid Chelsea maçı ne zaman?
Kemal Erdoğan: "Rizespor maçına atanan hakemin karnesine bakmaya davet ediyorum"
FUTBOLBeşiktaş'tan Bitigen tepkisi
Trabzonspor, İzmir'e gitti
FUTBOLTrabzonspor, İzmir'e gitti
Gaziantep FK'dan bahis iddialarına ilişkin açıklama
FUTBOLYasa dışı bahis iddiası açıklaması