2009 yılında transfer olduğu Real Madrid'de rekor üzerine rekor kıran ve hem kulüp hem de futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından Real Madrid de Torino ekibinden bir yıldızını kadrosuna katmak üzere! Arjantin basınından Ole, Paulo Dybala'nın Real Madrid'e transfer olmak üzere olduğunu öne sürdü.

İki kulüp araısnda yapılan transfer görüşmelerinin 180 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle anlaşma sağlandığı kaydedilirken Dybala'nın yıllık 16 milyon Euro kazanacağı kaydedildi. Haberde Massimiliano Allegri ile Dybala'nın arasının iyi olmadığı, Lopetegui'nin Arjantinli'yi Real Madrid'e çağırdığı belirtildi.

Juventus'un, Real Madrid'in teklifini memnuniyetle karşıladığı kaydedilirken yıldız futbolcunun Ronaldo'dan kalan 7 numarayı sırtına geçireceği belirtildi.

Dybala'nın Torino havalimanındaki görüntüleri de ortaya çıkarken yıldız futbolcunun Madrid'e uçtuğu belirtildi.

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