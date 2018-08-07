Real Madrid - Roma maçı rakamları

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon heyecanı devam ediyor. Real Madrid, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Roma takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:05. Real Madrid 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Roma 3 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Real Madrid, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Roma, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Madrid kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Roma sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Real Madrid önceki hafta Roma mücadelesinde 2-0 kazandı.

Roma ise Real Madrid maçında 2-0 yenildi.

Real Madrid, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Real Madrid, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Roma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Roma, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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