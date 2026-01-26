Rebecca Ferguson: Hastalanınca Tom Cruise'dan helikopter istedim

Bir adada mahsur kalmışken gizemli bir hastalığa yakalanırsanız, ilk başvuracağınız kişi kim olurdu? Rebecca Ferguson için bu kişi Tom Cruise oldu.

Yeni gerilim filmi 'Mercy'de başrol oynayan Rebecca Ferguson, 'Görevimiz Tehlike' serisinde Tom Cruise ile birlikte çalışırken arkadaş olmuş ve Maldivler'de zor durumda kaldığında ondan yardım istemişti.

Yeni röportajında Rebecca Ferguson; "Maldivler'deyken çok kötü bir mide ağrısı çektiğimde onu aradım. 'Helikopter çağırabilir miyim?' diye sordum. Oldukça komik bir durumdu" diye konuştu.

REKLAM

Rebecca Ferguson, eşi Rory St. Clair Gainer'ın önerisiyle Tom Cruise'u aradığını ve onu alıp Maldivler'den götürmesi için helikopter rica ettiğini söylerken, Gainer'ın; "Tom bir helikopter ayarlayabilir" dediğini belirtti. Daha sonra rahatsızlığının mide iltihabı olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Rebecca Ferguson, 'Görevimiz Tehlike' filmlerinin üçünde MI6 ajanı Ilsa Faust'u canlandırdı.

Helikopter pilotu olan Tom Cruise, sık sık helikopter kullanırken görüntüleniyor.